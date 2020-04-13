Медведчук заявил, что поправки в бюджет стали очередным обманом украинского народа

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Изменения в бюджет Украины на 2020 год, одобренные в понедельник Верховной радой, направлены против украинцев и подтверждают, что власти страны отдают приоритет установкам зарубежных кредиторов. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

"Мы считаем, что этот бюджет ведет Украину в никуда, что власть тупо выполняет указания тех, кто осуществляет внешнее управление: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Фонда Сороса и многих других, которые не заинтересованы в том, чтобы наша страна выжила", - цитирует его пресс-служба партии.

По словам политика, изменения в бюджет приняты в интересах западных кредиторов и стали циничным обманом украинского народа. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не согласна с тем, на какие статьи расходов оказались выделены бюджетные средства, поэтому партия отказалась поддержать предложенные изменения, указал он.

Медведчук подчеркнул, что партия последовательно настаивает на принятии ее антикризисного плана. "Мы считаем, что власть должна была пойти по пути наших предложений, а именно антикризисного плана "Оппозиционной платформы - За жизнь". Необходимо было работать над увеличением валового внутреннего продукта за счет в первую очередь снятия экономической блокады с Донбасса, это дало бы плюс 2-2,5% от ВВП. И это реальное наполнение экономики, а не заимствование на уровне 65% от доходной части", - пояснил он.

В понедельник Верховная рада на внеочередном заседании приняла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией. Из бюджета полностью убрали финансирование Агентства по управлению госдолгом, Фонда частичного гарантирования кредитов, Фонда энергоэффективности, Фонда президента Украины. С правительства сняли обязательство об увеличении прожиточного минимума до 4,2 тыс. гривен. Вместо роста ВВП на 3% прогнозируется спад экономики на 3,9%.