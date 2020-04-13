СМИ: ВВС Израиля совершили разведывательные полеты над всей территорией Ливана

БЕЙРУТ, 13 апреля. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля вторглись в понедельник в воздушное пространство Ливана и совершили продолжительные разведывательные полеты практически над всей его территорией. Как сообщило агентство Al-Wataniya, израильские самолеты были замечены над югом страны и долиной Бекаа, а также появились на пониженной высоте в небе над горным массивом Метн, прибрежным регионом Кесруан и городом Рашая-эль-Вади поблизости от границы с Сирией.

В ночь на понедельник беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля был замечен над южной окраиной Бейрута. Он кружил над городом в течение нескольких часов, что вызвало панику среди жителей.

3 апреля МИД Ливана направил в Совет Безопасности ООН жалобу на действия еврейского государства, самолеты которого атаковали 31 марта территорию соседней Сирии из ливанского воздушного пространства. Как отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства, вторжение израильских самолетов для нанесения ракетных ударов по Сирии является "грубым попранием суверенитета Ливана и представляет прямую угрозу для мирного населения".

Израильские военные не комментировали сообщения о нанесении ударов по Сирии из ливанского воздушного пространства.