Лидеры ЕАЭС призвали прекратить торговые войны в мире в условиях пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) призвали все государства в условиях пандемии коронавируса прекратить вооруженные конфликты, а также односторонние санкции и торговые войны. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕАЭС, прошедшего в формате видеоконференции.

"Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права", - отмечается в документе.

Лидеры стран ЕАЭС подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса.