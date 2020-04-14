Times: компанию British American Tobacco обвиняют в нарушении санкций США

ТАСС, 14 апреля. Власти США открыли уголовное дело по подозрению в нарушении режима американских санкций британским табачным гигантом British American Tobacco (BAT). Об этом говорится в опубликованной во вторник публикации газеты The Times.

По ее информации, расследование совместно ведут министерство юстиции Соединенных Штатов и управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Не сообщается, в отношении каких именно стран компания могла нарушить санкционный режим. Газета отмечает, что BAT сотрудничает со следствием, опасаясь потенциально существенных финансовых последствий от судебного разбирательства.

British American Tobacco, являющаяся второй по величине в мире табачной компанией после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии.