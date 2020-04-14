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Новым руководителем Чернобыльской зоны назначен Сергей Калашник

Ранее он исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС"

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Калашник назначен на этот пост на пять лет с испытательным сроком три месяца. Он заменит на этом посту временно исполняющую обязанности главы Госагентства с февраля 2020 года Екатерину Павлову. До этого Калашник исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС" с 19 марта 2019 года.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года . Чернобыльская зона расположена на территории Украины и включает в себя север Иванковского района Киевской области (где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять), а также север Полесского района Киевской области (в том числе пгт. Полесское и пгт. Вильча). К северу от украинской части зоны отчуждения расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник на территории Белоруссии.

4 апреля на территории зоны отчуждения возник пожар: сгорели более десятка бывших сел рядом с АЭС, уничтожен Рыжий лес, огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции и хранилищу отработанного ядерного топлива. Предполагается неумышленный поджог. Полиция уже задержала двух поджигателей. Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверила, что пожар в Чернобыльской зоне не угрожает атомной электростанции и ядерным захоронениям. По информации ГСЧС, "радиационный фон в столице и области в пределах нормы".

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