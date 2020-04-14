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Пандемия коронавируса нового типа
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Премьер Франции сообщил, что обсудил с Мишустиным меры по борьбе с коронавирусом

Эдуар Филипп и Михаил Мишустин провели телефонный разговор

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министры России и Франции Эдуар Филипп и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом глава французского правительства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

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"[Провели] телефонные переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Сотрудничество и солидарность между Россией и Францией в борьбе против COVID-19", - написал французский премьер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано около 120 тыс. смертельных исходов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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