Премьер Франции сообщил, что обсудил с Мишустиным меры по борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министры России и Франции Эдуар Филипп и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом глава французского правительства сообщил во вторник на своей странице в Twitter .

"[Провели] телефонные переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Сотрудничество и солидарность между Россией и Францией в борьбе против COVID-19", - написал французский премьер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано около 120 тыс. смертельных исходов.