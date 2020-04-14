Пушилин благодарит Госдуму за проект об отмене пошлин на получение паспорта РФ донбассцами

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) поблагодарил депутатов Госдумы, которые внесли законопроект об отмене госпошлины в 3,5 тысячи рублей для жителей Донецкой и Луганской народных республик при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта.

"Благодарим депутатов Госдумы, авторов законопроекта об отмене для наших граждан госпошлины при получении российских паспортов. Очень своевременная и важная для народа Донбасса инициатива, предложенная большими друзьями нашей республики. В условиях кризиса, который переживает наш регион, это не для каждого подъемная сумма", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, которая защищает права и свободы жителей республик.

Ранее группа депутатов и членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от госпошлины в 3,5 тысячи рублей постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках граждан при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3194 рублей.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.