{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский назначил Владимира Клавдиева своим представителем в правительстве

Клавдиев является руководителем Координационного центра обеспечения взаимодействия с кабинетом министров Украины

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего представителя в правительстве Алексея Перевезенцева и назначил на его место Владимира Клавдиева. Соответствующие указы во вторник опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

"Возложить на Клавдиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в кабинете министров", - говорится в тексте указа.

Перевезенцев назначен на должность представителя президента в правительстве 11 ноября прошлого года, до него эти обязанности выполнял Андрей Герус.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Эксперт: у Трампа высокие шансы на переизбрание, если не будет второй волны пандемии
Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов обратил внимание на то, что пандемия сильно ударила по американской экономике - главном козыре Дональда Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС