Зеленский назначил Владимира Клавдиева своим представителем в правительстве

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего представителя в правительстве Алексея Перевезенцева и назначил на его место Владимира Клавдиева. Соответствующие указы во вторник опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

"Возложить на Клавдиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в кабинете министров", - говорится в тексте указа.

Перевезенцев назначен на должность представителя президента в правительстве 11 ноября прошлого года, до него эти обязанности выполнял Андрей Герус.