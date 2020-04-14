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Эксперт: у Трампа высокие шансы на переизбрание, если не будет второй волны пандемии

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов обратил внимание на то, что пандемия сильно ударила по американской экономике - главном козыре Дональда Трампа

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вероятность переизбрания Дональда Трампа на пост президента США довольно высока, но вторая волна пандемии коронавируса может этому помешать, спровоцировав сильный спад в экономике. Такое мнение во вторник выразил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

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"У Трампа шансы весьма высоки быть переизбранным, но это совсем не гарантировано, поскольку экономическая ситуация может по-прежнему ухудшаться. Тот спад, который сейчас произошел, может перейти в долгосрочную рецессию, а это лишает Трампа главного аргумента, что при нем Америка добилась экономического процветания, - сказал эксперт. - Конечно, пандемия тоже повлияет, хотя большинство американцев сейчас поддерживает Трампа в его борьбе с коронавирусом, но если эпидемия затянется, если будет вторая волна, то, конечно, шансы на его переизбрание понизятся".

Ученый обратил внимание на то, что пандемия сильно ударила по американской экономике - главном козыре Трампа. "Именно позитивная экономическая ситуация в США давала основания предполагать, что Трамп победит на предстоящих выборах в ноябре. Но, согласно предварительным оценкам, спад в американской экономике в нынешнем квартале может составить 10% ВВП, а то и все 25%. Такого не было со времен великой депрессии", - указал Рогов.

Правда, ситуация объясняется не только пандемией, но и циклическим характером развития рыночной экономики. "Со времен кризиса 2008 года экономика США постоянно росла, рано или поздно этот рост должен был смениться спадом или кризисом. Похоже, наложились две эти тенденции: завершение экономического цикла подъема и резкое изменение экономической ситуации в стране на фоне эпидемии коронавируса. Экономика будет работать против Трампа в вопросе его переизбрания", - отметил эксперт.

Избирательная кампания демократов

По мнению Рогова, до начала пандемии избирательная кампания Трампа развивалась успешно. "У демократов не было до определенного момента лидера и единого кандидата. На эту роль претендовал Берни Сандерс, но он как демократ-социалист столкнулся с жестким сопротивлением истеблишмента демократов, которые увидели в популярности Сандерса угрозу для себя", - пояснил эксперт.

Сандерс, считает аналитик, выбыл из президентской гонки, потому что не сумел заручиться поддержкой темнокожих демократов. "Сейчас истеблишмент сплотился вокруг Джо Байдена, но он пользуется популярностью в основном у старшего поколения. Более того, ему нужно будет попытаться сплотить все фракции в Демократической партии. Это сложно, но необходимо, иначе результаты на ноябрьских выборах у него будут еще хуже, чем у Хилари Клинтон в 2016 году", - спрогнозировал эксперт.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 649 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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