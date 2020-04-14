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Пандемия коронавируса нового типа

В США заявили, что расходы на оборону НАТО не должны снижаться в условиях пандемии

Американский постпред при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон отметила, что "безопасность - это самое главное, именно она делает возможным существование демократий и обеспечивает мир"

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. США не считают правильным снижать расходы на оборону в НАТО из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила во вторник постпред Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон на брифинге в преддверии видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая пройдет 15 апреля.

"Необходимость сохранить расходы на оборону на том высоком уровне, о котором мы договорились, будет еще актуальнее, - сказала она, отвечая на вопрос о том, следует ли пересмотреть после пандемии объем средств, выделяемых государствами на укрепление обороноспособности НАТО. - Мы все обещали увеличить эти расходы и должны выполнить свои обязательства. Безопасность - это самое главное, что у нас есть, именно она делает возможным существование демократий и обеспечивает мир".

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Хатчисон добавила, что средства, предоставляемые странами - членами альянса, нужны также и для борьбы с гуманитарными бедствиями, такими как эпидемия коронавируса. "Это уже само по себе показывает необходимость обеспечить, чтобы у нас сохранялись и в будущем необходимые средства и подготовка для такого ответа", - указала дипломат.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все страны НАТО согласились с требованием США в течение 10 лет довести свои военные расходы до 2% от национального ВВП ввиду "необходимости отвечать на российскую угрозу". Однако, согласно цифрам ежегодных докладов генсека НАТО, уже в 2018 году стало ясно, что эту цель все страны НАТО выполнить не смогут, что подтвердилось и статистикой 2019 года. В этой связи из заявлений руководства альянса уже в прошлом году исчезли любые отсылки к решению саммита 2014 года.

Готовность к обороне

Постпред также заявила, что силы США и стран НАТО готовы к сдерживанию потенциальных противников и любому возможному военному кризису, несмотря на ситуацию с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. 

"Противники наблюдают за нами. Наши военные находятся в готовности везде, за исключением Ирака, где миссия временно приостановлена. Однако мы готовы, мы продолжаем осуществлять наши возможности сдерживания и обороны. Наши противники должны быть в курсе, что мы, разумеется, можем дать ответ на любые агрессивные действия, которые могут быть предприняты", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как пандемия повлияла на готовность США и НАТО отвечать на военные угрозы.

"Наши способности для сдерживания абсолютно не были затронуты, и мы готовы ответить на любой военный кризис, с которым мы можем столкнуться", - добавила Хатчисон.

Работа тренировочной миссии НАТО в Ираке прекратилась на фоне протестов в арабской республике после авиаудара США 2 января, из-за которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерал Касем Сулеймани. После этого удара парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска, на что Вашингтон ответил категорическим отказом.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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