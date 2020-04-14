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Пандемия коронавируса нового типа

Заседания Конгресса США приостановлены до мая на фоне коронавируса

По данным издания The Hill, работа Конгресса возобновится не ранее 4 мая

ТАСС, 14 апреля. Обе палаты Конгресса США не будут проводить заседания до мая из-за распространения коронавируса нового типа. Как сообщила газета The Hill, Сенат объявил о приостановке работы во вторник, Палата представителей приняла соответствующее решение днем ранее.

По данным издания, работа Конгресса возобновится не ранее 4 мая.

"Следуя рекомендациям экспертов в области здравоохранения, Сенат в полном составе не вернется в Вашингтон до понедельника 4 мая", - приводит газета заявление лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митча Макконнелла.

29 марта президент США Дональд Трамп объявил о продлении до 30 апреля санитарных ограничений в стране. На территории США работают только реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 584,07 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 24 485 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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