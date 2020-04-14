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Глава Пентагона настаивает на увеличении расходов Южной Кореи на совместную оборону

В 2019 году расходы Сеула на совместную оборону составили $915 млн

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что Южная Корея должна больше платить за совместную оборону. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов глава Пентагона Марк Эспер.

"Госдепартамент США ведет данные переговоры, я участвую в процессе, говорил об этом со своим южнокорейским коллегой, - сказал Эспер. - Моя позиция остается прежней. Южная Корея является нашим близким союзником, но это богатая страна, и ей следует больше платить за нашу совместную оборону".

Вашингтон с 2018 года требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.

Теги
СШАРеспублика КореяЭспер, Марк
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