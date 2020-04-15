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Правительство Словении утвердило кандидатуру нового главы национальной спецслужбы

Янез Стушек занял пост директора Агентства безопасности и разведки республики

ЛЮБЛЯНА, 15 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Словении на заседании утвердил кандидатуру Янеза Стушека на пост директора Агентства безопасности и разведки республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства.

"По предложению премьер-министра правительством было принято решение о назначении Янеза Стушека на пост директора Словенского агентства разведки и безопасности на пятилетний срок, до 14 апреля 2025 года, с возможностью продления", - отмечается в заявлении.

Стушек имеет юридическое образование. Он начал карьеру с армейской службы по контракту, затем занимался частной адвокатской практикой.

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Словения
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