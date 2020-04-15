Трамп заявил, что губернаторы могут снимать санитарные ограничения только с его согласия

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что губернаторы могут отменять санитарные ограничения только с его согласия.

"Планы открытия страны скоро будут сформированы, мы предоставим скоро всем новые рекомендации. Я буду говорить с губернаторами всех 50 штатов, - сказал Трамп во вторник на брифинге в Белом доме - Я буду санкционировать [снятие ограничений] в каждом конкретном штате. Этот день скоро наступит, потому что в некоторых штатах условия значительно отличаются по сравнению с другими".

Он добавил, что санитарные ограничения в связи с пандемией коронавируса будут отменены на части территории Соединенных Штатов, возможно, еще до 1 мая. "День будет очень близок, так как определенные штаты, как вы знаете, находятся в совершенно других условиях, нежели другие. Это (дата отмены ограничений - прим. ТАСС) будет очень-очень близко. Возможно, даже до 1 мая", - заявил американский лидер.

"Это будет для некоторых штатов. В действительности больше 20 [из 50 штатов] находятся в чрезвычайно хорошей форме. Считаем, что сможем открыть их достаточно быстро. За ними последуют другие", - отметил Трамп.

Кроме того, он уточнил, что разработка федеральным правительством рекомендаций для губернаторов штатов относительно путей и сроков отмены ограничений, введенных ранее из-за вспышки нового коронавируса, практически завершена. По словам Трампа, его телефонная конференция со всеми 50 губернаторами, на которой будут обсуждаться вопросы такого рода, может состояться в четверг.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. До этого аналогичные меры вводились на 15 дней. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 25 тыс. человек.