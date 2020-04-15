Министры обороны НАТО обсудят, как бороться с пандемией, не ослабляя сдерживание России

Это уже не первое дистанционное совещание НАТО на уровне министров. 2 апреля в режиме видеоконференции ситуацию с распространением коронавируса обсуждали главы МИД альянса.

Участникам предстоящей видеоконференции предстоит решить, как наиболее эффективно использовать военных для борьбы с распространением инфекции, не отказываясь при этом от основной задачи, которой в альянсе считают сдерживание России. Министры также обсудят, как противодействовать дезинформации о реакции НАТО на пандемию. Как полагают в штаб-квартире альянса, она исходит из-за рубежа и направлена на внесение раскола в ряды стран Организации Североатлантического договора.

Коронавирус на уме

Как заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в повестке совещания глав военных ведомств "будет только одна тема - коронавирус". "Министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах", - сказал административный глава альянса.

По его словам, страны НАТО помогают друг другу в условиях пандемии в том числе медикаментами. При этом для доставки помощи используются зафрахтованные украинские транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан".

Оборона и опасения "российской угрозы"

Генсек НАТО подчеркнул, что даже в условиях пандемии альянс должен выполнять свою первоочередную задачу - обеспечивать безопасность почти 1 млрд граждан. По его словам, на видеоконференции в среду обсудят, как сохранить оборонные способности НАТО, а также обеспечить продолжение миссий и операций в текущей ситуации. "Мы должны продолжить нашу работу, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что НАТО по-прежнему считает одной из основных угроз своей безопасности "решительные действия России", которая, по его утверждению, продолжает оказывать содействие народным республикам на востоке Украины, а также "наращивает свое присутствие в Сирии" и в Черноморском регионе. "Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии", - сказал Столтенберг.

Бюджетные вопросы

Генсек предупредил, что страны альянса должны сохранять необходимый уровень военных расходов даже в условиях кризиса, который последует за пандемией, чтобы альянс был способен выполнять свои основные задачи по поддержанию безопасности в Североатлантическом регионе.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все страны НАТО согласились с требованием США в течение 10 лет довести свои военные расходы до 2% от национального ВВП ввиду "необходимости отвечать на российскую угрозу". Однако, согласно цифрам ежегодных докладов генсека НАТО, уже в 2018 году стало ясно, что эту цель все страны НАТО выполнить не смогут, что подтвердилось и статистикой 2019 года. В этой связи из заявлений руководства альянса уже в прошлом году исчезли любые отсылки к решению саммита 2014 года. Теперь генсек НАТО упоминает о необходимости поэтапного повышения военных расходов до 2% ВВП, не уточняя сроков.