Спецслужба Украины раскрыла хищения на госсзакупках продовольствия на миллиарды гривен

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла хищения в ходе государственных закупок продовольствия для тюрем на более чем $180 млн, которые принесли преступную прибыль в размере более чем $50 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СБУ.

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины <...> документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний", - сообщает СБУ.

По ее данным, хищения происходили в 2017-2019 годах при проведения тендерных торгов - "чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму в более чем пять миллиардов гривен ($185 млн)".

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд гривен ($51,5 млн). СБУ сообщает, что следствие проверяет причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.