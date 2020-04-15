{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецслужба Украины раскрыла хищения на госсзакупках продовольствия на миллиарды гривен

СБУ сообщила, что следствие проверяет причастность сотрудников правоохранительных органов

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла хищения в ходе государственных закупок продовольствия для тюрем на более чем $180 млн, которые принесли преступную прибыль в размере более чем $50 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СБУ.

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины <...> документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний", - сообщает СБУ.

По ее данным, хищения происходили в 2017-2019 годах при проведения тендерных торгов - "чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму в более чем пять миллиардов гривен ($185 млн)".

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд гривен ($51,5 млн). СБУ сообщает, что следствие проверяет причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Столтенберг: кризис пандемии станет геополитическим шоком для международного сообщества
НАТО ожидает обострения вызовов безопасности, в том числе от России из-за пандемии, заявил генсек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС