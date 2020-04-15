WSJ: США заподозрили Китай в проведении испытаний ядерных зарядов малой мощности

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. США подозревают Китай в тайном проведении испытаний ядерных зарядов малой мощности в нарушение обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как сообщила в среду в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, эти данные содержатся в засекреченном приложении к ежегодному докладу, который опубликует позже Госдепартамент Соединенных Штатов.

Как поясняет газета, в этом документе не содержится доказательств того, что Пекин не выполняет свои обещания соблюдать ДВЗЯИ. Однако американская сторона перечисляет ряд аспектов, которые вызывают тревогу Вашингтона, в том числе активизацию работ на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Кроме того, США утверждают, что КНР в последние годы в отдельных случаях прекращала передачу данных специальных станций на своей территории, предназначенных для слежения за изменениями радиационного фона и за сейсмической активностью.

Газета обратилась за разъяснениями в Подготовительную комиссию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), которая проводит необходимые мероприятия по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. В ПК ОДВЗЯИ заявили, что с сентября 2019 года передача упомянутых выше данных из КНР практически не прерывалась.

Единичные случаи, фиксировавшиеся ранее этого срока, происходили по согласованию Пекина и ПК ОДВЗЯИ. "Передача данных со всех сертифицированных станций прерывалась в 2018 году после завершения процесса тестирования, оценки и сертификации. В августе 2019 года были завершены переговоры с операторами китайских станций по контрактам на время после истечения срока сертификации, после чего передача данных со всех пяти станций возобновилась", - приводит газета слова официального представителя подготовительной комиссии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Сейчас договор ратифицирован 166 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.