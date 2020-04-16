Первая группа из 12 беспризорных детей - мигрантов вылетела из Греции в Люксембург

АФИНЫ, 16 апреля. /ТАСС/. Первая группа из 12 несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли без сопровождения взрослых на греческие острова, вылетела в среду в Люксембург в рамках европейского плана по перемещению 1 600 таких детей и подростков в страны - члены ЕС. Об этом сообщила газета Naftemporiki, ссылаясь на данные Министерства по вопросам миграции и убежища Греции.

Инициатива принадлежит премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, который считает решение проблемы несовершеннолетних мигрантов в Греции своим личным приоритетом. 12 детей, которые отправились в Люксембург, до этого находились во временных лагерях для размещения мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вторая группа, состоящая из 50 несовершеннолетних беженцев, отправится из Афин в Германию в субботу, 18 апреля. Еще 20 детей позднее примет Швейцария.

Министерство отметило, что инициатива реализуется на основе договоренности, достигнутой между первым заместителем министра по вопросам миграции и убежища Греции Йоргосом Кумуцакосом и люксембургским министром иностранных и европейских дел, иммиграции и предоставления убежища Жаном Ассельборном. Свой вклад также внесли еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, управление Верховного комиссара по делам беженцев, Международная организация по миграции и Европейская служба убежища.

Первую группу детей провожали Кумутсакос, специальный секретарь по защите несовершеннолетних без сопровождения Ирини Агапидаки и посол Люксембурга в Греции Пол Штайнметц, которые преподнесли им подарки на память. Кумуцакос напомнил, что в Люксембурге - самой маленькой стране Европы после Мальты - проживают всего 600 тыс. жителей. "Люксембург служит примером для других, более крупных стран, самых влиятельных и многочисленных. Программа начала реализовываться и приносить плоды", - подчеркнул он. Замминистра отметил, что организовать отправку детей было непросто, но выразил надежду, что у них "все будет хорошо".

В свою очередь посол Люксембурга поблагодарил правительство Греции за сотрудничество и гарантировал безопасность детей. Он выразил надежду, что эта инициатива "вызовет волну солидарности, которая так нужна".

По данным греческих властей, по меньшей мере 5 200 несовершеннолетних мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и африканских стран в настоящее время живут в Греции. Многие из них находятся во временных лагерях на островах в Эгейском море, куда они прибыли вместе с другими нелегалами на лодках с находящегося поблизости побережья Турции. Греция призывает другие страны ЕС разделить с ней бремя содержания десятков тысяч нелегальных мигрантов и взять к себе в первую очередь несовершеннолетних беженцев, прибывших без сопровождения взрослых.