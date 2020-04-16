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ВМС США сообщили об опасных маневрах судов КСИР против кораблей американского Пятого флота

Иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров, сообщили в пресс-службе Пятого флота ВМС Соединенных Штатов

ТАСС, 16 апреля. Военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры в отношении нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщила в среду пресс-служба базирующегося на Бахрейне Пятого флота ВМС США.

"11 судов иранского КСИР неоднократно опасно сближались с несколькими кораблями ВМС США, выполнявшими задания в международных водах на севере Персидского залива", - говорится в публикации на странице Пятого флота в Twitter.

Отмечается, что иранские суда подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров. Пресс-служба Пятого флота также обнародовала несколько видео и фотоматериалов, на которых видно, как несколько катеров маневрируют вблизи кораблей ВМС США.

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