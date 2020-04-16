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МИД КНР призвал США прекратить обвинять других в проведении ядерных испытаний

Госдепартамент ранее опубликовал доклад, в котором не содержится доказательств того, что Пекин не выполняет свои обещания соблюдать ДВЗЯИ

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. США должны прекратить играть роль мирового судьи и выдвигать безответственные обвинения в адрес других о несоблюдении моратория на ядерные испытания. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором утверждается, будто Китай может тайно проводить испытания ядерных зарядов малой мощности в нарушение обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Мы всегда поддерживали цели и задачи ДВЗЯИ и соблюдали мораторий на ядерные испытания. Мы также сделали важный вклад в работу Подготовительной комиссии ДВЗЯИ, а работа мониторинговых станций всегда полностью признавалась секретариатом комиссии", - указал он.

"США отвергают все эти факты и делают голословные обвинения в адрес Китая. Это безответственно", - добавил Чжао Лицзянь. Как отметил дипломат, США ежегодно готовят подобные доклады. "Они берут на себя роль судьи и выдвигают обвинения в адрес политики других стран в сфере ограничения вооружений и нераспространения", - указал он.

Как отметил дипломат, США в последние годы вышли из ряда международных документов, в том числе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Их военное усиление в значительной степени нарушает мировой стратегический баланс и противоречит международным процессам в сфере ограничения вооружений и разоружения. Это осуждается международным сообществом. В таких условиях они не могут играть роль судьи", - резюмировал он.

Госдепартамент в среду опубликовал доклад, в котором не содержится доказательств того, что Пекин не выполняет свои обещания соблюдать ДВЗЯИ. Однако американская сторона перечисляет ряд аспектов, которые вызывают тревогу Вашингтона, в том числе активизацию работ на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Кроме того, США утверждают, что КНР в последние годы в отдельных случаях прекращала передачу данных специальных станций на своей территории, предназначенных для слежения за изменениями радиационного фона и за сейсмической активностью.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Сейчас договор ратифицирован 166 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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