Берлин и Париж выступают за реализацию решений нормандского саммита от 9 декабря

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Франция и Германия приветствуют процесс обмена удерживаемыми лицами в Донбассе и настаивают на полном выполнении решений саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря во французской столице. Об этом сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.

"Сегодняшний обмен свидетельствует о серьезном прогрессе на пути выполнения Минских соглашений и решений саммита в Париже от 9 декабря, - говорится в коммюнике. - Франция и ФРГ напоминают о своей приверженности полному выполнению решений саммита от 9 декабря, в частности соблюдению перемирия, разминированию территорий, открытию новых пунктов перехода и определению новых зон разведения сил".

Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас также приветствовали усилия трехсторонней Контактной группы и спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау, которые позволили "добиться обмена" удерживаемыми лицами. Они напомнили, что участники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должны иметь полный, беспрепятственный и безопасный доступ ко всем территориям Украины, в том числе неподконтрольным правительству страны.

Обмен удерживаемыми лицами

В четверг, за несколько дней до православной Пасхи, состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом, как и договаривались стороны на последнем заседании Контактной группы 8 апреля. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

По словам полпреда РФ в Контактной группе Бориса Грызлова, решение об обмене долго тормозилось киевской делегацией на переговорах в Минске, "договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации".

Состоявшейся в четверг обмен - уже второй после саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация сторонам конфликта провести обмен в формате "всех на всех". Но и это полностью проблему пока не решило. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подчеркнул, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами и в рамках Контактной группы, и в нормандском формате будут продолжены. В свою очередь в ДНР сообщили, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам обмена заявил, что стороны договорились на следующей встрече Контактной группы обсудить дальнейшие действия по обмену.