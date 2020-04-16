США не считают злым умыслом перехват российским Су-35 американского P-8A

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают злого умысла в перехвате истребителем Су-35 ВКС России американского морского патрульного самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем. Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге для журналистов верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Это, безусловно, досадно. Как вы можете себе представить, я изучил эту запись, изучил намерение. И мой вывод на данном этапе заключается в том, что это, вероятно, было в большей степени непрофессиональным [поведением], нежели преднамеренным [актом]", - заявил главком ОВС НАТО.

Он комментировал сближение Су-35 с P-8A Poseidon, имевшее место в среду. Информацию об этом ранее распространила пресс-служба Пентагона. Уолтерс, являющийся генералом ВВС США, занимает также должность главы Европейского командования американских ВС.

"У нас идет расследование. Как вы знаете, мы поступаем таким образом во всех [такого рода] случаях. И наша [дипломатическая] миссия в Москве уже, разумеется, начала разговор с властями в Москве, чтобы гарантировать, что они полностью в курсе нашего недовольства случившимся", - отметил военачальник.

"Мы продолжим внимательно изучать это, но сейчас могу сказать, что это было охарактеризовано [ВС США] как небезопасное и непрофессиональное. Вот таким в точности сейчас это кажется", - добавил Уолтерс.