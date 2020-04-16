Лидеры G7 обсудили подготовку к возобновлению экономической активности

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Руководители стран - участниц Группы семи (G7) поручили своим профильным министрам совместно работать над подготовкой своих государств к безопасному возобновлению экономической деятельности. Об этом говорится заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома по итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров лидеров "большой семерки".

"Сегодня президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с лидерами стран Группы семи. Лидеры рассмотрели скоординированные усилия по совместной борьбе с пандемией (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), [которые были предприняты] с момента их последней встречи 16 марта (также проводилась в формате видеоконференции - прим. ТАСС), и обсудили дальнейшие шаги по восстановлению здоровья [населения], безопасности и процветания", - отмечает пресс-служба Белого дома.

"Продвигаясь вперед, лидеры G7 поручили своим министрам работать вместе, чтобы подготовить экономики всех стран G7 к безопасному открытию на такой основе, которая позволит странам Группы семи восстановить экономический рост при более устойчивых системах здравоохранения и надежных цепях поставок", - отмечается в сообщении.

Реформа ВОЗ

Руководители стран - участниц Группы семи призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Лидеры отметили, что страны - члены Группы семи на ежегодной основе вносят [в бюджет] Всемирной организации здравоохранения более миллиарда долларов. Значительная часть беседы шла вокруг [темы] отсутствия транспарентности и хронической неверной деятельности ВОЗ в связи с [нынешней] пандемией. Лидеры высказались в пользу процесса тщательного изучения [практики работы ВОЗ] и реформы [организации]", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что та действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.