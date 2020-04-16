Польша пока не планирует открывать границы

ВАРШАВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Польши пока намерены сохранить режим закрытых границ, который был введен для противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы пока не планируем открывать границы", - сказал он. "Если в ближайшие две недели не произойдет ничего чрезвычайно оптимистичного, мы хотим сохранить санитарный контроль и ограничения на границе. Этот инструмент оказался эффективным для противодействия распространению коронавируса", - указал Моравецкий.

Решение о закрытии границ было принято властями Польши в середине марта. На данный момент срок действия этой меры продлен до 3 мая.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 7 918, 314 человек умерли, 774 выздоровели.