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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Франции считает, что для ЕC из-за коронавируса наступил момент истины

Как отметил Эмманюэль Макрон, солидарность по отношению к странам, пострадавшим от коронавируса

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Евросоюза наступил момент истины, когда европейское сообщество должно проявлять солидарность по отношению к странам, пострадавшим от вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг.

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"Для нас наступил момент истины, когда мы должны решить, является ли Европейский союз политическим или просто рыночным проектом. Я считаю, что это политический проект. Нам нужны финансовые переводы и солидарность, хотя бы для того, чтобы Европа продолжала держаться", - сказал Макрон.

"Если мы не можем сделать этого сегодня, то, уверяю вас, популизм победит - сегодня, завтра, послезавтра в Италии, Испании, возможно, во Франции или где угодно. Если это [ЕС] политический проект, то человеческий фактор является основным, и соображения солидарности должны вступить в силу, а экономика оттолкнется от этого. И давайте не забывать, что сама экономика - социальная наука", - отметил президент Франции.

Он уверен, что если страны ЕС не смогут помочь сами себе в момент столь серьезного кризиса, то это сильно ударит по тому, как Евросоюз начнут воспринимать в будущем. "Люди начнут говорить: "В какую такую замечательную поездку [ЕС] предлагает нам отправиться? Эти люди не защитят вас в кризис, ни после него, они не будут солидарны с вами", - предположил Макрон.

Конец процесса глобализации

В целом президент Франции назвал пандемию коронавируса и вызванный ею мировой экономический кризис "огромным антропологическим шоком", который изменит многое в жизни людей, в первую очередь - положит конец процессу глобализации. "Он изменит суть глобализации, в условиях которой мы жили последние 40 лет", - сказал политик.

Он признал, что этот процесс позволил избавиться от многих тоталитарных режимов и избавить сотни миллионов людей от бедности. "Но особенно в последние годы она [глобализация] привела к увеличению уровня неравенства в развитых странах. Было очевидно, что этот тип глобализации достигает конца цикла, что он подрывает демократию", - высказал уверенность Макрон.

"Мы ступили на путь немыслимого"

При этом президент Франции признался, что у него нет ответа, в какой стадии кризис находится в настоящий момент. "Мне не известно, находимся ли мы в начале или середине кризиса - никому не известно. Неопределенность сложилась во всем, с чем нам следует смириться. Мы ступили на путь немыслимого", - сказал он.

"Мы все сталкиваемся с серьезной потребностью создавать что-то новое, ведь это все, что мы сейчас можем сделать", - добавил политик.

Макрон, в частности, считает, что нынешняя пандемия изменит отношение людей к экологии и после того, как она завершится, люди будут внимательнее относиться к качеству воздуха, которым дышат. "Люди скажут: "Вы остановили все из-за этой болезни, а теперь вы вновь хотите, чтобы я дышал плохим воздухом", - заметил президент.

Меры КНР

Макрон считает, что нельзя сравнивать ответные меры на пандемию коронавируса нового типа, предпринятые в Китае и в странах Запада, и уверен, что о действиях Пекина известно далеко не все. 

Упомянув более свободный доступ к информации в западных странах и другие различия, Макрон сказал: "С учетом этих различий, тех решений, которые были приняты, и того, чем Китай, к которому я отношусь с уважением, является сегодня, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что они с этим намного лучше справились", - сказал Макрон.

"Мы не знаем. Определенно есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем", - сообщил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

За это время заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В самом Китае за это время по официальной статистике 83,7 тыс. человек были инфицированы, 3,3 тыс. умерли.

Теги
КитайФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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