Суд в США отказал экс-помощнику Трампа в проведении нового процесса

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Суд столичного округа США отказал в четверг осужденному экс-советнику президента Дональда Трампа Роджеру Стоуну в проведении нового процесса. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных суда.

Стоун был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.

"Суд пришел к заключению, что защита не представила оснований для нового процесса, как и не причин считать, что была допущена "серьезная судебная ошибка". В связи с этим ходатайство отклоняется", - говорится в решении судьи Эми Берман Джексон.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Трамп ранее назвал судебный процесс над Стоуном несправедливым.