СМИ: работы по передислокации базы США на Окинаве приостановлены из-за пандемии

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма из одного района южной японской префектуры Окинава в другой приостановлены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Отмечается, что коронавирусом заразился один из сотрудников отдела, отвечавшего за насыпные работы в зоне переноса военного объекта. Его коллегам рекомендовано самоизолироваться, а здание, где находится офис, будет продезинфицировано.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован и становится источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага скончался, а избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.