Около ста тысяч граждан ЛНР получили гражданство России

ЛУГАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Около ста тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили российское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом в пятницу сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Он прокомментировал одобренный в пятницу Советом Федерации закон, освобождающий жителей Донецкой и Луганской народных республик от госпошлины в 3,5 тыс. рублей при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке. По словам Пасечника, этот закон стал очередным гуманитарным шагом России навстречу Донбассу. "За счет введения льготных условий приема в российское гражданство у жителей республик, желающих получить заветный статус, но не имеющих финансовой возможности, появился шанс осуществить свою мечту", - сказано заявлении главы ЛНР, размещенном на его сайте.

Пасечник добавил, что одобрение документа является доказательством серьезности намерений Российской Федерации по отношению к народу Донбасса и в очередной раз подтверждает, что республики "сделали правильный выбор в пользу братской России". "От имени жителей Луганской народной республики и себя лично выражаю огромную благодарность Российской Федерации за всестороннюю поддержку и заботу о жителях Донбасса", - заключил он.

Ранее в пятницу Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом почти половина пенсионеров республик Донбасса получали минимальную пенсию, составляющую 3 194 рубля.