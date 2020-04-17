Париж прокомментировал версию американских СМИ об искусственном происхождении COVID-19

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Утверждения СМИ США о том, что якобы существует некая связь между появлением нового коронавируса и деятельностью китайской научно-исследовательской лаборатории в Ухане, ни на чем не основаны. Об этом представитель Елисейского дворца заявил в пятницу агентству Reuters .

"Мы хотели бы отметить, что по сей день нет никаких фактических данных, подтверждающих такого рода информацию, в последнее время циркулирующую в Соединенных Штатах, где пресса усматривает такую связь между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в китайском Ухане", - заявил представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал сомнения в том, что Китай раскрыл всю информацию об обстоятельствах появления и распространения коронавируса. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в среду сообщил, что вирус якобы распространился из лаборатории под Уханем. Трамп обещал изучить эту версию.