Президент Мексики предложил Трампу провести первую личную встречу летом

МЕХИКО, 18 апреля. /ТАСС/. Первая личная встреча президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с коллегой из США Дональдом Трампом может состояться летом текущего года. С соответствующим предложением лидер латиноамериканской страны обратился к американскому лидеру в пятницу в ходе телефонных переговоров.

Лопес Обрадор обсудил с Трампом приобретение медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые в том числе для оказания помощи больным с вызываемым коронавирусом заболеванием. "Он [Трамп] гарантировал мне, что к концу этого месяца мы получим тысячу [единиц медицинской техники] и сможем купить еще, - написал президент Мексики на своей странице в Twitter. - Я предложил ему встретиться в июне или июле, чтобы лично передать нашу благодарность".

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 6 297, умерли 486 инфицированных пациентов. Врачи проверяют еще 12 340 человек на наличие заболевания.

О первом случае заражения в Мексике стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. В четверг Лопес Обрадор заявил, что ограничения, введенные из-за распространения инфекции, могут быть сняты 1 июня.