СМИ: армия Ливана применила слезоточивый газ против демонстрантов в городе Триполи

БЕЙРУТ, 18 апреля. /ТАСС/. Столкновения между патрулями ливанской армии и демонстрантами произошли в пятницу в городе Триполи в 90 км к северу от Бейрута. Как передал новостной портал Lubnan 24, военнослужащие применили слезоточивый газ против активистов протестного движения, которые бросали в них камни.

Сотни человек вышли на площадь Нур в центре северной столицы Ливана после вступления в силу комендантского часа, который действует с семи вечера до пяти утра. По информации портала, только у небольшого числа участников акции были на лицах защитные маски.

Демонстранты потребовали от правительства остановить рост цен и падение курса национальной валюты - ливанского фунта, обесценившегося более чем на 80%. "Жизненные условия ухудшаются на фоне введенного властями обязательного карантина из-за угрозы эпидемии коронавируса, все больше людей теряют работу и разоряются", - заявил на митинге активист по имени Керим. Он призвал кабинет во главе с премьер-министром Хасаном Диабом "принять срочные меры по защите социальных прав граждан".

В начале апреля правительство Ливана приняло решение выделить нуждающимся семьям единовременное пособие в размере $200, учитывая рост недовольства среди трудовых слоев общества по поводу социально-экономических последствий режима самоизоляции.

7 марта кабинет Диаба объявил финансовый дефолт и обратился к экспертам Международного валютного фонда (МВФ) за содействием в проведении реструктуризации госдолга, который достиг $92 млрд (170% ВВП).

В четверг премьер-министр Ливана в телеобращении пообещал разработать эффективную программу реформ по выводу экономики страны из кризиса.