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Губернатор Коннектикута во второй раз перенес первичные выборы в штате

Выборы пройдут 11 августа

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Первичные выборы (праймериз) в американском штате Коннектикут перенесены с начала июня на 11 августа из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу губернатор штата Нед Ламонт.

"Я собираюсь распорядиться о переносе праймериз в Коннектикуте на 11 августа в попытке соблюсти демократию и прежде всего позаботиться о здоровье населения. Это позволит совместить уже намеченные на эту дату праймериз на федеральном и местном уровнях", - написал Ламонт в своем Twitter.

Сроки проведения первичных выборов в этом штате переносятся уже во второй раз. В первый раз это произошло во второй половине марта. В этом штате должны быть распределены голоса 60 делегатов.

Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
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