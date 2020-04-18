В Лесото на улицы городов вывели армию

ПРЕТОРИЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Королевства Лесото Томас Мотсоахе Табане распорядился развернуть армейские части на всей территории страны для "восстановления мира и порядка". Об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция Eyewitness.

"Некоторые лица и целые учреждения осуществляют нападки на власти, которые обеспечивают в стране стабильность и демократию, - заявил глава правительства в выступлении по национальному телевидению. - Поэтому мы приняли решение развернуть армию для восстановления мира и порядка".

Нынешние действия Томаса Мотсоахе Табане последовали на следующий день после того, как конституционный суд Лесото постановил, что решение премьера о приостановке работы парламента является "нерациональным". Одновременно 17 апреля суд запретил премьер-министру отправлять в отставку комиссара полиции Холомо Молибели, который руководит расследованием дела по поводу обвинений в адрес Томаса Мотсоахе Табане в возможной его причастности к убийству своей первой жены. Последняя - Липолело Табане - была застрелена летом 2017 года неизвестными лицами за два дня до вступления ее супруга на пост премьер-министра Лесото.

Проходящей по этому делу нынешней супруге Табане Мезайе в минувшем марте были предъявлены обвинения в причастности к убийству Липолело Табане. 20 февраля 80-летний Табане объявил, что покинет пост главы правительства 31 июля текущего года в связи с достижением преклонного возраста.

Королевство Лесото, расположенное на юге Африки, является конституционной монархией. Король назначает премьер-министра страны, который является лидером политической партии или коалиции, опирающейся на большинство в нижней палате парламента. Томас Мотсоахе Табане занимает пост главы правительства с лета 2017 года.