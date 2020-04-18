Кличко призвал киевлян не выходить из дома из-за загрязнения воздуха

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко в субботу рекомендовал жителям столицы оставаться дома и не открывать окна, так как уровень загрязнения воздуха в городе превышен по ряду параметров.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в воздухе превышает норму", - написал он на странице в Facebook. Причиной загрязнения воздуха он назвал многочисленные природные пожары. По словам Кличко, в черте города ликвидировано четыре природных пожара на площади 1,3 га, а в Киевской области они пока продолжаются на площади 27 га. Кроме того, на ситуацию оказывают негативное влияние лесные пожары на площади почти в 3 тыс. га в соседней Житомирской области.

В пятницу глава Гидрометеорологического центра Украины Василий Кульбида сообщал, что воздушные массы с микрочастицами пепла от природных пожаров и пыли, которые днем ранее стали причиной смога в Киеве, смещаются на юго-восток, а концентрация вредных веществ в них снижается. По его словам, ранее в Киеве наблюдалось превышение предельно допустимых уровней вредных веществ в воздухе в 2-3 раза.

В настоящее время в Киеве ощущается сильный запах гари, город окутан дымкой. По данным профильного сайта IQAir, столица Украины второй день занимает первое место среди крупных городов мира по степени загрязнения воздуха. В субботу в 13:10 индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 316 пунктов, а в одном из районов столицы Украины достиг 444 пунктов. На втором месте этого индекса находится столица Мьянмы город Янгон, там показатель составляет 140 пунктов.