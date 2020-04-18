ДНР и ЛНР опровергли заявление Зеленского о еженедельных переговорах контактной группы

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении графика переговоров минской контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский в пятницу сказал, что украинская сторона в контактной группе предложила, а другие участники поддержали изменение графика переговоров. По его словам, в настоящий момент в начале каждой недели проходит "видео-Минск". Ранее согласованный график предусматривает проведение переговоров раз в две недели.

"Мы впервые слышим о якобы согласовании еженедельных встреч в рамках минского формата, о котором заявил Зеленский на одном из политических ток-шоу. Такие идеи не выдвигались и не обсуждались в контактной группе", - цитирует Донецкое агентство новостей заявление главы МИД ДНР.

"Еще раз подчеркиваем, встречи контактной [группы] и ее рабочих групп проходят на регулярной основе согласно тому графику, который сложился в ходе переговорной практики и действительно удобен - каждые две недели", - указала она.

В свою очередь, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал эти высказывания украинского лидера "нелепыми". "Ничего подобного не обсуждалось, никаких таких предложений мы не получали ни от координатора, ни непосредственно от украинской стороны", - цитирует его заявление агентство Луганскинформцентр. Министр подчеркнул, что переговоры проходят раз в две недели, в соответствии с согласованным еще в ноябре прошлого года планом заседаний.

Из-за пандемии коронавируса заседания контактной группы и ее подгрупп в последнее время проходят в режиме видеоконференции. Периодически стороны проводят внеочередные заседания для решения экстренных вопросов.