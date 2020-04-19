Трамп поблагодарил президента Польши за обещание помочь США в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой усилия по борьбе с распространением коронавируса нового типа, поблагодарив его за обещание предоставить медицинскую помощь Соединенным Штатам. Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп поблагодарил президента Дуду за обещание отправить медицинские припасы и польских врачей в Чикаго, чтобы помочь Америке в борьбе с вирусом", - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отметили готовность к сотрудничеству "с участием ЕС в борьбе с вирусом и стимулировании глобальной экономики".

Ранее представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский информировал, что в ходе состоявшегося телефонного разговора президентов двух стран была достигнута договоренность об отправке в США группы польских медиков, которые помогут американским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа. Помимо поддержки местных врачей, миссия польских медиков пройдет практику в области лечения пациентов с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксированы более 150 тыс. летальных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 715 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 37 625 человек.