Помпео осудил задержание оппозиционеров в Гонконге

ТАСС, 19 апреля. Госсекретарь США Майкл Помпео осудил задержание в Гонконге оппозиционных деятелей по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Соответствующее заявление в субботу распространил Госдепартамент.

"Соединенные Штаты осуждают задержание сторонников демократии в Гонконге. Пекин и его представители в Гонконге продолжают предпринимать действия, идущие вразрез с обязательствами в рамках китайско-британской совместной декларации, которые подразумевают открытость, верховенство закона и гарантии того, что Гонконг продолжит "пользоваться большой степенью автономии", - говорится в тексте.

Ранее газета South China Morning Post информировала, что полиция Гонконга задержала в субботу 14 видных оппозиционеров в связи с делом об участии в антиправительственных протестах, прошедших в прошлом году. Среди задержанных - медиамагнат и владелец газеты "Пинго жибао" Джимми Лай, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию 81-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо.

Этих людей Пекин считает главными организаторами антиправительственных волнений в Гонконге, утверждая, что они поддерживают связи с политическими кругами в США.

В июне 2019 года в Гонконге вспыхнули волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полиция задержала 7,6 тыс. участников беспорядков.

С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.