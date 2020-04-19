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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Этот праздник побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением, отметив, что этот праздник побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКирилл (патриарх)
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