Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением, отметив, что этот праздник побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе белорусского лидера.