Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением, отметив, что этот праздник побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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"Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему.