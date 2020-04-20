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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп в разговоре с Дутерте предложил Филиппинам помощь в борьбе с пандемией

В стране на полгода введен режим чрезвычайного положения

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с филиппинским коллегой Родриго Дутерте предложил Филиппинам дополнительную помощь в борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп выразил свою солидарность и предложил дополнительную помощь Филиппинам по мере того, как эта страна продолжает борьбу с пандемией COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание]. Оба лидера договорились продолжать работать вместе как давние союзники, чтобы победить пандемию, спасти жизни и восстановить глобальную экономическую мощь", - говорится в сообщении.

Глава вашингтонской администрации выразил Дутерте свои соболезнования в связи с гибелью 11 военнослужащих филиппинской армии в перестрелке с боевиками группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").

Кроме того, президенты обсудили укрепление экономических и культурных связей между двумя странами, а также связей в области безопасности.

30 января на Филиппинах был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за коронавируса. 31 марта и 12 апреля были отмечены самые крупные суточные приросты числа инфицированных и умерших (537 и 50 соответственно). В стране на полгода введен режим чрезвычайного положения.

Теги
СШАФилиппиныТрамп, ДональдДутерте, РодригоПандемия коронавируса нового типа
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