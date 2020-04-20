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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Шри-Ланки сократили комендантский час в большинстве регионов

Запрет на передвижение между округами остается в силе

ТАСС, 20 апреля. Правительство Шри-Ланки сократило с 20 апреля время действия комендантского часа в большинстве округов страны. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Ada Derana.

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По его информации, в 18 из 25 округов страны комендантский час в дневное время был отменен. В этих местах он будет действовать с 20:00 до 5:00. Отмечается, что комендантский час будет действовать и в выходные (с вечера пятницы до утра понедельника).

Новые положения не коснулись округов Коломбо, Гампаха, Калутара, Путталам и ряда других районов страны. В них комендантский час будет действовать в прежнем виде, а с 27 апреля, за исключением определенных районов, будет ограничен периодом с 20:00 по 05:00 ежедневно. С полным списком исключений можно ознакомиться на странице посольства РФ в Шри-Ланке в Facebook.

Как отмечает посольство, в местности, где будет снят комендантский час, в силе остается запрет на передвижение между округами. Однако, как указывают дипломаты, возможность добраться до аэропорта города Коломбо для вылета сохраняется.

Причиной для ослабления ограничений стало улучшение обстановки с распространением коронавируса в стране. Ранее власти Шри-Ланки заявили, что ситуация находится под контролем.

В понедельник ланкийские медики сообщили о 24 новых случаях заражения коронавирусом, что доводит общее число инфицированных до 295. За все время пандемии в стране зафиксировано семь летальных исходов. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.

Теги
Шри-ЛанкаПандемия коронавируса нового типа
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