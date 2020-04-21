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Киберпреступность на Украине выросла на 15% во время карантина

Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал "покупать продукты, вещи и средства защиты на проверенных сайтах"

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Уровень мошенничества в украинском сегменте интернете вырос на 15% за период действия в стране ограничительных мер из-за пандемии. Как сообщил во вторник офис президента Украины, об этом шла речь во время совещания по вопросу преодоления эпидемии.

"Национальная полиция сообщила президенту Украины о том, что вследствие карантина уровень преступности в целом снизился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты", - сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам "быть особенно осторожными и покупать продукты, вещи и средства защиты на проверенных сайтах", при этом онлайн-платформы мошенников необходимо закрывать.

На встрече также обсуждался вопрос дальнейшего продления карантина на Украине, поскольку пока еще не пройден пик заболеваемости, который, предположительно, будет в начале мая. "Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес", - заявил президент.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что сначала нужно будет смягчать карантинные меры "на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики".

По данным Минздрава, всего на утро вторника на Украине 6 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 161 летальный исход, 367 пациентов выздоровели. Сейчас в стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. Минздрав страны выступил с инициативой продления этих мер до 12 мая.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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