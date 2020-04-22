Контактная группа по Донбассу обсудит шаги по подготовке к следующему обмену пленными

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в среду в режиме видеоконференции. Главным событием последних двух недель после прошлой минской встречи стал очередной обмен пленными. В четверг на прошлой неделе по итогам договоренностей, достигнутых в рамках контактной группы, были освобождены 34 человека: 20 были возвращены Киеву, 14 вернулись в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Это освобождение - уже второе после саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация обменять "всех на всех", - проблему полностью не решило. И президент Украины Владимир Зеленский, и представители ДНР и ЛНР заявили, что продолжат работу по освобождению всех удерживаемых в результате конфликта. Так, представитель ДНР Дарья Морозова заметила, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. А полпред РФ Борис Грызлов сообщил, что стороны договорились обсудить дальнейшие действия по обмену уже на следующей встрече контактной группы.

Состоявшийся обмен пленными приветствовала и спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау, которая высказала надежду, что он "послужит укреплению доверия между сторонами при выполнении и других аспектов минских соглашений".

Однако итоги состоявшихся в понедельник - вторник переговоров рабочих подгрупп пока этих надежд не оправдывают. Подгруппа по безопасности вновь не смогла согласовать ни один из тех вопросов, что постоянно выносятся на ее повестку после декабрьского саммита "нормандской четверки". По словам представителя ДНР Алексея Никонорова, республики в этот раз предложили для обсуждения по два участка для разведения сил, но консенсуса достичь не удалось. "Позиция украинской стороны свидетельствует, что она не намерена согласовывать ни один из предложенных участков, так как среди них нет ни одного участка, предложенного ею, и это затрудняет не только переговорный процесс в целом, но и согласование новых участков для разведения сил и средств", - отметил он.

Не удалось согласовать и текст дополнения к рамочному решению о разведении сил от 2016 года, сообщил представитель ДНР.

Работа гуманитарной подгруппы также оказалась неэффективной. Как сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, "повестка дня была прежней: достижение договоренностей по обмену; открытие (дополнительных) пунктов пропуска". Но, "к сожалению, конструктива с украинской стороной достичь не удалось", сказала она.

Урезанная повестка

По итогам переговоров рабочих подгрупп по экономическим и политическим вопросам информации пока нет. Но последние заявления Киева о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе дают понять, что власти Украины все больше склоняются к тому, чтобы, как и во времена президента Петра Порошенко, ограничить минский процесс решением проблем безопасности и вопросов гуманитарной повестки.

Так, глава офиса президента Андрей Ермак в преддверии прошлого заседания контактной группы прямо призвал представителей Киева "первоочередные усилия направить именно на решение проблем безопасности и гуманитарных вопросов". А президент Владимир Зеленский, выступая на прошлой неделе в эфире телеканала "Украина", воспроизвел старый подход Киева к последовательности выполнения минских соглашений.

Несмотря на прямую рекомендацию декабрьского "нормандского" саммита приступить к политическому урегулированию и внести изменения в украинское законодательство с целью закрепления особого статуса Донбасса и проведения в регионе местных выборов, Зеленский вновь заявил о необходимости первоочередного возвращения Киеву контроля над границей с РФ. "Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего, - сказал он. - Для меня главное: выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы".

В то же время прописанный в минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе, после чего региону должен быть предоставлен особый статус и лишь затем должна состояться передача украинской стороне участка границы с Россией.

На неконструктивность позиции Киева в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе недавно указал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с германским коллегой Хайко Маасом. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, стороны обменялись мнениями "с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и подлежащих практической реализации через механизмы контактной группы". В свою очередь "Лавров привлек внимание к конкретным примерам неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского Комплекса мер".

Невыполнение договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки", уже стало причиной срыва планов новой встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции, которую предполагалось провести спустя четыре месяца после 9 декабря.