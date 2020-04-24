Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в пятницу на брифинге по итогам очередного раунда переговоров по Brexit, который проводился в удаленном режиме.

"Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года. Это дата экономического Brexit, завершение переходного периода после политического Brexit (1 февраля 2020 года - прим. ТАСС)", - заявил Барнье.

"Нам необходимо достижение соглашения, чтобы смягчить тяжелый шок, который наши экономики будут переживать в этом году в результате пандемии коронавируса. Недопустимо усиливать его шоком от разрыва экономических связей без соглашения", - заявил Барнье. В связи с этим он призвал активизировать работу над текстом соглашения о будущих отношениях.

При этом Барнье также заявил, что Великобритания тормозит работу по подготовке соглашения о будущих отношениях с сообществом после переходного периода по выходу из его состава. "Великобритания тормозит процесс переговоров. На этой неделе Британия отказалась вести конструктивные переговоры по четырем ключевым пунктам переговоров, которые закреплены в политической декларации [Брюсселя и Лондона], - заявил он. - ЕС отказывается от любого долгосрочного партнерства, которое не будет включать решения этих вопросов".

Он подчеркнул, что Лондон тормозит переговоры по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также по проблемам рыболовства.

План по восстановлению после пандемии

Великобритания не будет принимать участие в долгосрочном плане ЕС по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. "Великобритания не будет участвовать в плане ЕС по поддержке экономики, [который будет запущен] с 2021 года. До этого момента она обязана в полном объеме платить свои взносы в бюджет ЕС", - сказал Барнье.

По договоренности между Брюсселем и Лондоном до конца 2020 года идет переходный период Brexit, в ходе которого Великобритания фактически остается членом ЕС, пользуется всеми правами члена европейского рынка и платит свои взносы в бюджет сообщества. При этом с момента политического выхода из ЕС - 1 февраля 2020 года - эта страна более не представлена в органах принятия решений Евросоюза.

Создание долгосрочного (по меньшей мере на срок в семь лет) фонда восстановления экономики объемом до €2 трлн лидеры страны ЕС обсуждают в настоящее время. Ожидается, что для его финансирования странам ЕС, в частности, предстоит повысить свои платежи в бюджет ЕС с 2021 года.