ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян, однако не стал использовать слово "геноцид" для описания этой трагедии.

"Сегодня мы вместе с остальным мировым сообществом чтим память погибших <...> в результате одного из самых страшных <...> зверств 20-го века", - говорится в письменном заявлении американского лидера, которое было обнародовано в пятницу пресс-службой Белого дома.

"В этот день мы являемся свидетелями силы и стойкости армянского народа перед лицом трагедии", - подчеркнул Трамп. Он также приветствовал "усилия армян и турок, направленные на признание и преодоление" их общей "болезненной истории".

Предшественник республиканца Трампа демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова "геноцид". В прошлом году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.