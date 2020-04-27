Вашингтон поддержал решение о переносе обзорной конференции по ДНЯО

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. США поддерживают решение о переносе обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в связи с пандемией. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник Госдепартаментом.

"США в полной мере поддерживают посла Густаво Злаувинена в роли председателя обзорной конференции по ДНЯО и поддерживают его предложение и последующее решение участников отложить проведение конференции в связи с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Конференция, которая проходит раз в пять лет, должна была открыться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце апреля, однако в марте организаторы мероприятия предложили перенести ее на срок не позднее апреля 2021 года.

"ДНЯО остается краеугольным камнем международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия, а также основой для международного сотрудничества в области использования ядерной энергии в мирных целях и [взаимодействия] для прогресса в вопросе ядерного разоружения", - подчеркивает пресс-служба Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "США продолжат конструктивно работать с другими участниками ДНЯО в целях поддержания и укрепления договора, в том числе и на обзорной конференции, когда условия позволят ее провести".

ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).