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Пандемия коронавируса нового типа

Абэ назвал ситуацию с коронавирусом более жесткой, чем во времена Великой депрессии

Люди во всем мире тяжелее переживают пандемию в психологическом плане, считает премьер-министр Японии

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Люди во всем мире переживают кризисную ситуацию, возникшую из-за пандемии коронавируса, в психологическом плане тяжелее, чем во времена Великой депрессии в США. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на парламентских дебатах.

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"В некотором смысле психологически сейчас ситуация более жесткая, чем во времена Великой депрессии", - сказал он.

"Чтобы положить конец [пандемии], необходимо произвести лекарственные препараты и вакцины против коронавируса. Мы хотим как можно быстрее разработать эффективную вакцину и добиться успеха", - добавил премьер.

29 октября 1929 года произошел обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже, получивший впоследствии название "черный вторник". Он стал предвестником крупнейшего в мировой истории финансового кризиса. Обвал Нью-Йоркской фондовой биржи фактически привел к коллапсу банковской системы США. По стране прокатились четыре волны "банковской паники" - осенью 1930 года, весной 1931-го, осенью 1931-го и осенью-зимой 1932-1933 годов. В результате с января 1930 года по март 1933-го обанкротилась пятая часть банков (более 5,2 тыс.).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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