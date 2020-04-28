Сроки проведения дебатов кандидатов на пост президента США остаются неизменными

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Первые общенациональные теледебаты кандидатов на пост президента США состоятся в конце сентября, но порядок их проведения может быть скорректирован из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник портал Election Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании.

"Есть шанс, что по каким-то причинам дебаты будут либо перенесены, либо их формат изменится в связи с пандемией коронавируса, - отметил портал. - Однако каких-либо официальных объявлений относительно возможных изменений в порядке проведения теледебатов не было, поскольку до их начала еще несколько месяцев".

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий в сентябре и октябре 2020 года проведут серию из трех общенациональных теледебатов, отметил портал. В них будет участвовать Дональд Трамп, кандидатуру которого на второй президентский срок должен утвердить 24-27 августа съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Имя его соперника будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке, единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах остался экс-вице-президент США Джозеф Байден.

Первые теледебаты состоятся 29 сентября 2020 года в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган и третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продолжаться 90 минут. Прямую трансляцию будут вести крупнейшие телекомпании США.

Время и место проведения теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента определяет созданная в 1987 году непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.