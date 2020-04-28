{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Сроки проведения дебатов кандидатов на пост президента США остаются неизменными

Первые теледебаты состоятся 29 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Первые общенациональные теледебаты кандидатов на пост президента США состоятся в конце сентября, но порядок их проведения может быть скорректирован из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник портал Election Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании.

"Есть шанс, что по каким-то причинам дебаты будут либо перенесены, либо их формат изменится в связи с пандемией коронавируса, - отметил портал. - Однако каких-либо официальных объявлений относительно возможных изменений в порядке проведения теледебатов не было, поскольку до их начала еще несколько месяцев".

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий в сентябре и октябре 2020 года проведут серию из трех общенациональных теледебатов, отметил портал. В них будет участвовать Дональд Трамп, кандидатуру которого на второй президентский срок должен утвердить 24-27 августа съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Имя его соперника будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке, единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах остался экс-вице-президент США Джозеф Байден.

Первые теледебаты состоятся 29 сентября 2020 года в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган и третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продолжаться 90 минут. Прямую трансляцию будут вести крупнейшие телекомпании США.

Время и место проведения теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента определяет созданная в 1987 году непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Минобороны Турции сообщило о гибели 35 человек в результате взрыва в сирийском Африне
Министерство назвало это терактом, который был организован Рабочей партией Курдистана и курдскими отрядами "Сил народной самообороны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС