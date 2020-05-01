Трамп готов рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу в администрацию США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о готовности рассмотреть вопрос о возвращении на работу в вашингтонскую администрацию своего бывшего помощника по национальной безопасности отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна.

Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, намерен ли он вернуть Флинна на работу в вашингтонскую администрацию. "Я бы точно рассмотрел это. Я думаю, он прекрасный человек", - отметил Трамп.

"Похоже, что Майкл Флинн будет оправдан. Я не судья, у меня другие полномочия", - добавил глава вашингтонской администрации.

Ранее Трамп заявил, что новые сведения в судебном деле Флинна полностью его оправдывают. Ответственность за случившееся с бывшим советником по национальной безопасности президент возложил на "нечистых на руки полицейских, находившихся во главе ФБР" США. Президент выразил уверенность в том, что теперь у Флинна, приговор которому еще не вынесен, все пойдет на лад.

Новая информация по делу Флинна показывает, что сотрудники ФБР фактически подставили его, изначально действовали против него по политическим мотивам.

Дело Флинна

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.