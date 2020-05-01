СМИ: ВВС западной коалиции вторглись в воздушное пространство на северо-востоке Сирии

ТАСС, 1 мая. Самолеты ВВС западной коалиции, действующей под эгидой США, вторглись в пятницу в воздушное пространство на северо-востоке Сирии. Как сообщило агентство SANA, пилоты совершают интенсивные полеты на пониженной высоте над провинциальным центром Хасеке (720 км от Дамаска) и его окрестностями.

Большая часть этого города находится в руках курдских формирований из "Сил демократической Сирии", однако аэропорт и несколько кварталов, где расположены госучреждения, остаются под контролем правительственных отрядов.

ВВС западной коалиции наносили последний раз удары по сирийской территории 26 ноября прошлого года. Тогда они атаковали четыре селения в районе города Эль-Баб к северу от Алеппо. Налет был совершен предположительно на базы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и центры по подпольной переработке нефти. О возможных потерях в рядах боевиков или среди мирных граждан сведений не приводилось.