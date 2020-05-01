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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Байден должен ответить на обвинения в домогательствах

При этом президент США допустил, что эти обвинения могут быть ложными

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, должен ответить на обвинения в домогательствах. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях. Я не знаю, я не могу говорить за Байдена. Могу только сказать, что ему стоит ответить", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила политика в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Как сообщал 11 апреля интернет-портал Business Insider, Рид утверждает, что в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса США прикасался к ней без ее разрешения. В марте Рид заявила журналистам, что якобы подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. Представители бывшего вице-президента США тогда отметили, что "обвинения являются безосновательными".

Как сообщила газета The New York Times, ранее семь других женщин заявили журналистам о том, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, они чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них отметили, что считают версию, которую изложила Рид, правдоподобной.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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